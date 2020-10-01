01.10.2020 (02:00)
В авиаполках дальней авиации в Сибири и на Дальнем Востоке проведен день безопасности полетов
В авиационных полках дальней авиации в Амурской и Иркутской областях прошли занятия, посвященные дню безопасности полетов.
Командиры авиаполков гарнизонов дальней авиации «Украинка» и «Белая» провели с летным составом разборы авиационных инцидентов, изучили требования руководящих документов по недопущению ошибочных действий экипажей воздушных судов, а также рассмотрели вопросы, касающиеся особенностей эксплуатации авиационной техники в условиях предстоящего зимнего периода.
Практические занятия, посвященные безопасности полетов, проводятся в воинских частях дальневосточного авиационного соединения дальней авиации регулярно. Это позволяет личному составу авиационных экипажей совершенствовать знания руководящих документов, а также на практике отработать на учебных тренажерах и непосредственно на самолетах Ту-95МС и Ту-22М3 правильные действия в аварийной обстановке при проведении полетов.
В текущем периоде обучения службой безопасности полетов авиационного соединения планируется проведение специальных практических занятий по безопасности полетов с авиационным персоналом, включающих в себя комплексные тренировки по оказанию помощи экипажу воздушного судна, терпящему бедствие, и тренировки по ориентированию над безлюдной местностью.