01.10.2020 (00:00)

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечают День Сухопутных войск

Вооруженные Силы Российской Федерации отмечают День Сухопутных войск. В этом году Сухопутным войскам исполняется 470 лет.

Эта памятная дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. История праздника начинается с момента создания первого постоянного войска – стрелецких полков и издания соответствующего Указа Ивана IV Грозного.

Сухопутные войска являются видом Вооруженных Сил, предназначенным для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника на театрах военных действий, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил и другими войсками, воинскими формированиями.

Военнослужащие, командиры воинских частей и соединений Сухопутных войск в ходе проведения мероприятий учений и внезапных проверок постоянно демонстрируют высокий уровень способности к выполнению задач по предназначению на любой местности и в любых условиях обстановки.

С начала года уже проведено более 2000 учений различного уровня, а с мотострелковыми и танковыми батальонами, как основными тактическими подразделениями, проведено около 500 учений, в том числе совместно с подразделениями других видов и родов войск Вооружённых Сил РФ.

В этом году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортёры БТР-82А. Для войсковой ПВО закупаются современные зенитные ракетные комплексы «Бук-МЗ», новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». В ракетные войска и артиллерии поступают современные РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП». Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», защищённые автомобили «Тайфун-К». Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления.

На сайте военного ведомства к 470-летию Сухопутных войск опубликован специальный мультимедийный раздел, посвященный этой славной дате. Со страниц раздела пользователи могут ознакомиться с основными вехами истории этого вида Вооруженных Сил, с предназначением родов войск и сил, составляющих основу Сухопутных войск, а также с основными образцами вооружения и военной техники, стоящей на вооружении. Также в разделе представлена информация о святынях Сухопутных войск: о главной иконе - образе Святого Благоверного Великого князя Александра Невского и о Главном воинском храме Сухопутных войск.

Сегодня в Москве, в честь памятной даты, состоится возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову – первому главнокомандующему Сухопутных войск.



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