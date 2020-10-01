01.10.2020 (07:00)

Председатель ДОСААФ России поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником

Уважаемые товарищи!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем Сухопутных войск.

Ратная история Сухопутных войск, которые в этом году отмечают 470-летие со дня своего основания, наполнена примерами истинного мужества и героизма, чести, доблести и преданности Родине.

На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли основную роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. И сегодня это грозная сила, способная дать достойный отпор любому противнику.

Личный состав Сухопутных войск – это профессионалы своего дела, умело владеющие новейшим вооружением и техникой. Они постоянно совершенствуют боевую выучку, эффективно решают сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов государства, бережно хранят славные боевые традиции своих предшественников, верность воинскому долгу и присяге.

Особые слова признательности хочу сказать ветеранам Сухопутных войск, чьи опыт и знания востребованы сегодня и помогают готовить специалистов высокого уровня для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и новых достижений на благо России!

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