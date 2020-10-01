01.10.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 сентября 2020 г. № 480

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск.

В этом году войскам исполняется 470 лет. На протяжении своей истории они надежно стоят на страже Отечества.

Мужество и героизм, доблесть и преданность Родине в полной мере были проявлены воинами-сухопутчиками в годы Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой отмечается в этом году.

В настоящее время личный состав с честью выполняет стоящие перед ним ответственные задачи, демонстрирует решительность и мастерство, умение четко и слаженно действовать в самых непростых условиях.

Особые слова признательности хочу выразить ветеранам, чье беззаветное служение Отчизне является примером для нынешнего поколения военнослужащих.

Поздравляю всех с праздником, благодарю за безупречную службу и самоотверженный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов на благо России!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу



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