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30.09.2020 (21:30)

Воздушно-космические силы провели памятные мероприятий, приуроченные к 5-летию начала операции в Сирии

Воздушно-космические силы провели ряд памятных мероприятий, посвященных 5-й годовщине с начала военной операции ВКС в Сирийской Арабской Республике.

В рамках мероприятий прошло торжественное богослужение в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации, посещение гостями мероприятия выставочной экспозиции в парке Патриот, посвященной операции с Сирии и кластера Воздушно-космических сил.

В завершении состоялся концерт с участием творческих коллективов Центрального офицерского клуба ВКС, Ансамбля песни и пляски ВКС, Концертного ансамбля 15 армии ВКС (особого назначения).

В памятных мероприятия, прошедших под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майора Александра Максимцева, приняли участие личный состав объединений, соединений и частей ВКС, члены семей военнослужащих и юнармейцы подшефных отрядов воинских частей Московского гарнизона.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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