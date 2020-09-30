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30.09.2020 (20:30)

Начальник ГУНИД МО РФ генерал-майор Андрей Гончаров подвел итоги работы Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям в III квартале 2020 года

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Гончаров в ходе заседания Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям по итогам работы в III квартале 2020 года акцентировал внимание на том, что представленные инновационные разработки являются зримым примером использования потенциала Комиссии по реализации в интересах Минобороны России передовых технических решений и инновационных технологий военного и двойного назначения с использованием научно-технического задела предприятий и организаций, ведущих инициативные разработки вне рамок государственного оборонного заказа.

Комиссия стала действенным инструментом при отборе для дальнейшей реализации предлагаемых предприятиями и организациями промышленности инициативных разработок.

Приобретает свою значимость проведение военно-технических экспериментов по отработке перспективных технологий, а также подтверждению характеристик перспективных образцов военной и специальной техники, разработанных организациями в инициативном порядке.

Одной из основных площадок по проведению военно-технических экспериментов, и разработке предложений по реализации инновационных проектов и прорывных технологий стал Военный инновационный технополис «ЭРА».

СПРАВОЧНО: Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России как центральный орган военного управления в сфере инноваций проводит активную работу по упрощению механизмов внедрения передовых разработок, выполняемых в инициативном порядке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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