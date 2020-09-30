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30.09.2020 (21:00)

На учениях РВСН беспилотники обнаружили диверсантов

В ходе командно-штабного учения РВСН, проходящего в Иркутской области, для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования активно применяются различные типы беспилотных летательных аппаратов БЛА.

На учениях в исследовательских целях используется широкая линейка беспилотников различных видов и модификаций.

БЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 20 км обнаружили диверсионно-разведывательные формирования (ДРФ), пытающиеся провести минирование дорог на маршрутах движения колонн. Наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения (трансформаторных подстанциях, распределительных узлах, котельных, хранилищах (складах) техники, имущества и ГСМ и других объектах соединения) в планы ДРФ входило  уничтожение полевых складов и срыв выполнения ракетным полком боевой задачи. После обнаружения диверсионно-разведывательных формирований противника на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы.

Диверсионно-разведывательным группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать выполнение учебно-боевой задачи.

Имитационные группы обозначения действий диверсионно-разведывательных формирований противника насчитывали около 100 военнослужащих.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию  охраны и маскировки.

БЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Беспилотные летательные аппараты
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