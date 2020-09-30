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30.09.2020 (18:46)

Все военнослужащие по призыву, отслужившие положенные сроки в ЦВО, будут уволены в срок

Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы в соединениях и частях Центрального военного округа (ЦВО) будут уволены в срок. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного увольнения ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Свыше 9.5 тыс. человек, отслуживших установленный действующим законодательством срок по призыву в соединениях и воинских частях ЦВО будут уволены в срок. Командование воинских частей спланировало и проводит своевременную покупку билетов на железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт по воинским перевозочным документам, дающим право на бесплатный проезд к месту постановки увольняемого на воинский учет», - сказал генерал-майор Александр Линьков.

Он добавил, что увольняемые военнослужащие будут доставляться на железнодорожные и автомобильные вокзалы и аэропорты служебным автотранспортом.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что для обеспечения своевременности увольнения военнослужащих, отслуживших положенный срок, полнота и правильность оформления личных документов воинского учета проверяется заранее.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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