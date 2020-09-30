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30.09.2020 (18:46)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота отработал поиск подводных лодок в Средиземном море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющего задачи дальнего похода, отработал поиск подводных лодок в восточной части Средиземного моря.

В ходе мероприятия была проведена тренировка корабельного противолодочного расчёта по действиям при обнаружении подводной лодки, установлению контакта и слежению за ней. В тренировке был задействован личный состав штурманской, радиотехнической и минно-торпедной боевых частей. Моряки отработали действия по внезапным вводным на командных пунктах и боевых постах. Личный состав авиационной группы выполнил подготовку противолодочного вертолёта Ка-27 к вылету на поиск подводной лодки.

В настоящее время БПК «Вице-адмирал Кулаков» действует в составе отряда Черноморского флота, с которым проведёт ряд плановых учений в Средиземном море.

Североморцы выполняют задачи дальнего похода с конца июля после участия в Главном военно-морском параде и межфлотском учении ВМФ России в Балтийском море. В Средиземном море корабль действует более полутора месяцев. Он совершил деловые заходы в Алжир, Кипр и Сирию, провёл несколько учений по противовоздушной обороне и по поиску подводных лодок в районах выполнения задач похода. За всё время плавания корабль прошёл более 17 тыс. морских миль.

Поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» проходит под руководством начальника штаба бригады противолодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава Варика

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Вертолеты , Корабли , Боевая подготовка
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