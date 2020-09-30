30.09.2020 (18:44)
Мотострелки ЦВО на пикапах УАЗ «Патриот» уничтожили условного противника под Самарой
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа на пикапах УАЗ «Патриот» уничтожили условного противника на учении в Самарской области.
По замыслу практических действий, разведывательные группы провели разведку местности с помощью беспилотников и обнаружили замаскированный лагерь незаконного вооруженного формирования. Командование приняло решение отправить мобильные группы на пикапах УАЗ «Патриот», оснащенных крупнокалиберными пулеметами «Корд» для уничтожения противника. Военнослужащие совершили марш и атаковали лагерь с двух сторон используя гранатометы РПГ-7, АГС-17 «Пламя» и штатное стрелковое оружие. Действия мотострелковых подразделений в ходе наступления поддерживали расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани», которые наносили огневое поражение живой силе противника.
В учении, которое прошло на Рощинском полигоне, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.