30.09.2020 (18:43)

В рамках двухстороннего тактического учения танковой армии ЗВО реактивная артиллерия уничтожила бронетехнику условного противника

Артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) нанесла огневое поражение бронетехнике условного противника из более 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», уничтожив более 20 бронеобъектов в ходе двухстороннего тактического учения на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

По замыслу учения, огневой удар по бронированным машинам и критически важным огневым средствам наступающего противника на дальности свыше 20 км нанесли дивизионы самоходной артиллерии РСЗО «Ураган» и «Град».

В ходе выполнения задачи артиллерийские подразделения совершили огневой налет и залпами реактивных установок уничтожили сосредоточенным огнем бронетехнику условного противника на опорных пунктах. При проведении огневого налета РСЗО в течении 40 секунд обрушили на противника около 150 ракет, не оставив ему и единого шанса на восстановление боеспособности.

Видеоконтроль точности нанесения огневого поражения выполняли подразделения беспилотной авиации танкового объединения ЗВО.

Всего к учению привлечены более 3,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 700 единиц вооружения, военной и специальной техники. Мероприятие боевой подготовки проходит под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

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