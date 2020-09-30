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30.09.2020 (18:41)

Под Самарой минометчики ЦВО уничтожили «противника» с применением РОК

Военнослужащие минометных подразделений Центрального военного округа в ходе тактико-специального учения, прошедшего в Самарской области, уничтожили условного противника с помощью разведывательно-огневого комплекса.

Минометчики из 82-милллиметровых «Подносов» и 120-миллиметровых «Саней» отработали вопросы по поражению огневых средств «противника», расположенных в укрытиях и на открытой местности, а также огневые налеты по скоплениям живой силы и небронированным автомобилям. Для корректирования огня и фиксации поражений в системе РОК применялись беспилотники «Орлан-10», которые позволяли в режиме реального времени передавать данные на командный пункт. Благодаря своевременно полученной информации, командиры минометных подразделений оперативно управляли действиями расчётов и своевременно корректировали огневые удары.

В учении приняли участие более 600 военнослужащих и свыше 70 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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