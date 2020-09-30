30.09.2020 (18:40)

В Краснодарском крае проходит сбор по подготовке авиационных спасателей Западного военного округа

В п. Агой (Краснодарский край) на территории специального центра выживания летного состава проходит учебно-методический сбор по подготовке специалистов спасательных парашютно-десантных и поисково-спасательных служб Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В течение почти трех недель участники сбора будут совершенствовать навыки поисково-спасательных работ днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях. Специалисты спасательных служб укрепят практические навыки поиска и спасения авиационных экипажей, получивших травмы при катапультировании, извлечения и эвакуации раненых беспарашютным способом, при помощи спускоподъемных устройств и оказания им первой медицинской помощи.

Кроме того, с военнослужащими проведут занятия по боевому выживанию и ориентированию в сложных условиях местности. Во взаимодействии с подразделениями частей специального назначения участники сбора отработают проведение поисково-спасательных операций.

На заключительном этапе сбора пройдет чемпионат авиационных спасателей Вооружённых Сил Российской Федерации, который определит сильнейшую команду среди объединений ВВС и ПВО, авиационных соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных Главному командованию Воздушно-космических сил, авиации Военно-Морского Флота, а также федеральных органов исполнительной власти, имеющих в своем составе государственную авиацию.

Ленинградскую армию ВВС и ПВО ЗВО представит команда из пяти специалистов спасательной службы.

Учебно-методический сбор проходит под руководством начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы командования Военно-воздушных сил Главного командования ВКС.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице