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30.09.2020 (18:38)

Беспилотная авиация задействована в двухстороннем тактическом учении танковой армии ЗВО

В рамках двухстороннего тактического учения танковой армии Западного военного округа (ЗВО) для обеспечения практических действий применяются комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» и «Элерон».

Расчеты комплексов с БЛА обеспечивают объективный контроль за действиями подразделений. Контроль с воздуха позволяет получать данные о практических действиях, контролировать время выхода техники в назначенные районы, следить за развертыванием и выполнением учебно-боевых задач в режиме реального времени. Беспилотники обеспечивают ведение разведки, оценку радиационной, химической и биологической обстановки.

В ходе этапа с боевой стрельбой артиллеристы оперативно используют информацию, полученную с БЛА. С их помощью они ведут разведку и определяют координаты целей с последующей передачей данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений, а также контролируют результаты поражения целей. Применение БЛА позволяет специалистам визуально наблюдать результаты артобстрела и корректировать огонь.

К учению привлечены более 3,5 тыс. военнослужащих, задействоано порядка 700 единиц вооружения, военной и специальной задействованы, в том числе танки Т-72Б3, Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», ракетные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

Учение проходит под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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