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30.09.2020 (18:33)

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» Ленинградской армии ВВС и ПВО прикрыли позиции комплекса С-400 в Псковской области

В Псковской области завершилось тактическое учение с зенитным ракетным подразделением Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

В ходе учения расчеты зенитного ракетного дивизиона заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне, обеспечили контроль воздушного пространства в районе развертывания зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и электронному уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника.

Воздушная обстановка и траектории полета ракет моделировались при помощи электронного оборудования зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» и средств радиолокационного обнаружения воздушного противника.

Помимо этого, военнослужащие полка выполнили нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК с транспортно-заряжающих машин.

Справочно:

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных средств воздушного нападения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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