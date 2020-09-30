30.09.2020 (18:10)

Военнослужащие танковой армии ЗВО применили аэрозоли для маскировки военной техники

В Нижегородской области военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) применили аэрозоли для маскировки вооружения, военной и специальной техники в рамках двухстороннего тактико-специального учения.

В учении были задействованы подразделения радиационной, химической и биологической защиты. В качестве подвижных систем дымопуска применялись машины ТДА-2К на базе автомобиля КамАЗ. Плотным облаком аэрозоля была накрыта поверхностью площадью более 3 кв. км. Под дымовым завесой в течение двух часов была скрыта военная и специальная техника. Военнослужащие позволили скрыть технику для оптических средств прицеливания, а также в инфо красном диапазоне.

Всего в двухстороннем тактико-специальном учении принимают участие порядка 3,5 тыс. военнослужащих, задействоано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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