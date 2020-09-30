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30.09.2020 (18:22)

Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО в ходе учения уничтожили более 200 танков условного противника ручными гранатами

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие отдельного разведывательного батальона Кантемировской танковой дивизии гвардейской Краснознамённой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактическом учении с метанием ручных кумулятивных гранат.

Военнослужащие применили ручные кумулятивные гранаты РКГ-3 для уничтожения танков и боевых машин пехоты условного противника. Для получения оценки «отлично» разведчикам необходимо было попасть в центральную часть мишени, находящуюся в 25 метрах от рубежа открытия огня и поразить её не позднее чем через 30 секунд после получения команды.

Предварительно военнослужащие изучили материальную часть гранат и их боевые свойства, требования безопасности и правила обращения с ними, а также освоили приёмы броска из различных положений на занятиях по тактической и физической подготовке.

Всего в учении принимали участие около 100 военнослужащих, было использовано более 300 боеприпасов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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