30.09.2020 (18:17)

Военнослужащие дальней авиации провели праздничный митинг в честь 65-летия 1230-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка

У Стелы памяти и скорби в Энгельсе (Саратовская обл.) прошёл митинг, посвящённый 65-летию 1230-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка.

На мероприятие были приглашены военнослужащие и ветераны дальней авиации, представители муниципальной администрации Энгельса и Энгельсского района Саратовской области. Со вступительным словом к участникам митинга обратился заслуженный лётчик-снайпер СССР командир 203-й тяжёлой авиационной дивизии генерал-майор в отставке Владимир Мохов. Он напомнил молодым офицерам о славных подвигах, совершённых 203-м тяжёлым авиаполком.

Также ветеранов поздравил командир Энгельсского соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

«Нынешнее поколение офицеров гордится историей дальней авиации и в этом большая заслуга 1230-го тяжёлого авиационного полка, который с доблестью выполнял поставленные задачи в самые сложные времена. Мы свято чтим уроки своих предшественников по обеспечению безопасности родного Отечества», — подчеркнул гвардии генерал-майор Олег Пчела.

В память о девяти экипажах полка, навсегда ушедших в небо, к Стеле памяти и скорби были возложены траурные венки, цветы и объявлена минута молчания.

Справочно:

1230-й тяжёлый авиационный полк сформирован в 1955 году и был оснащён стратегическими межконтинентальными бомбардировщиками Мясищева, которые стали «визитной карточкой» Энгельсской авиабазы и всей Саратовской области. Позже по Договору о стратегических наступательных вооружениях часть бомбардировщиков была переоборудована в самолёты-заправщики, которые верно служили вплоть до 1994 года.

В этом же году управление 201-й тяжёлой авиационной дивизии и 1230-й тяжёлый авиационный полк были расформированы. Они получили новые наименования, но продолжили славные боевые традиции лётчиков.

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