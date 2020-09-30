30.09.2020 (18:06)

Около 150 призывников из регионов дислокации войск ЦВО пополнят научные роты Минобороны России

Около 150 молодых ученых из регионов Сибири, Урала и Поволжья пополнят научные роты Министерства обороны Российской Федерации в ходе осеннего призыва. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков.

«Около 150 молодых людей с высшим образованием и имеющих опыт научно-исследовательской деятельности отправятся для прохождения службы по призыву в научные и научно-производственные роты Минобороны России, а также в Военный инновационный технополис «ЭРА» из Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Курганской областей, а также с территории Татарстана, Башкирии и Пермского края», — сказал генерал-майор Александр Линьков.

Он добавил, что более 90 призывников, отобранных для научных рот Министерства обороны, будут проходить службу на экспериментальной базе военных учебно-научных центров Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота, Сухопутных войск, а также научных учреждений видов боевого обеспечения, дислоцированных в Воронеже, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Тамбове. Также около 50 юношей, призванных с регионов дислокации войск ЦВО, отправятся служить в единственный Военный инновационный технополис «ЭРА», расположенный на берегу Черного моря в Анапе. В технополисе молодые люди будут вовлечены в процесс совершенствования и развития робототехники, наноэлектроники и биотехнологий в интересах Российской армии.

Всего в ходе осеннего 2020 года призыва на военную службу военные комиссариаты ЦВО призовут около 54 тыс. человек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице