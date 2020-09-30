30.09.2020 (17:20)

Около 50 дезинфекционных команд обеспечат безопасность осеннего призыва на военную службу в ЦВО

Около 50 нештатных дезинфекционных команд сформировано в регионах дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО) для обеспечения мероприятий осеннего призыва на военную службу. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Сформированные команды будут не реже двух раз в сутки проводить специальную обработку помещений призывных и сборных пунктов, а также транспорта, выделяемого для перевозки молодых людей в ходе призыва граждан на военную службу», — пояснил генерал-майор Александр Линьков.

Он добавил, что дезинфекционные команды обеспечены средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, оснащены ранцевыми распылителями и необходимым запасом дезинфицирующих составов.

Всего в ходе осеннего 2020 года призыва военные комиссариаты ЦВО призовут около 54 тыс. человек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице