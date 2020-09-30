30.09.2020 (17:45)

В Главном храме ВС РФ состоялся молебен, посвященный 5-й годовщине начала антитеррористической операции в Сирии

В Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова – Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации прошли богослужения, посвященные 5-летию начала антитеррористической операции российских войск в Сирийской Арабской Республике. Молебен о здравии российских воинов и заупокойную литию о погибших героях провел клирик собора протоиерей отец Александр Солдатенков.

В богослужениях приняли участие заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев и начальник Управления по взаимодействию с религиозными организациями ГВПУ Минобороны России Олег Веселков, военнослужащие Воздушно-космических сил и многочисленные прихожане храма.

За пять лет боевых действий сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили большую часть территории страны. Авиацией группировки войск выполнено более 44 тыс. боевых вылетов, уничтожено свыше 121 тыс. объектов террористов, почти 10,5 тыс. единиц техники и более 130 тыс. боевиков. Силами инженерных подразделений российских Вооруженных Сил были разминированы более 20 тыс. зданий, свыше 1,5 тыс. километров автомобильных дорог, обезврежены почти 144 тыс. взрывоопасных предметов.

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