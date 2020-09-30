30.09.2020 (17:35)

Заместитель Министра обороны России Андрей Картаполов принял участие в открытии Музея Карельского фронта

В Республике Карелия в рамках празднования 76-годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков состоялось торжественное открытие Музея Карельского фронта. В мероприятии принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Войскам, входящим в состав фронта, приходилось вести боевые действия в сложнейших географических и климатических условиях. Невозможно не вспомнить подвиг 80-го погранотряда под командованием старшего лейтенанта Кайманова численностью всего 146 человек, который 19 суток отражал атаки противника. Дорогой ценой досталась Победа. Потери РККА на Карельском фронте составили более 250 тыс. человек. 140 воинов Карельского фронта удостоены высокого звания Героя Советского Союза», — отметил замглавы военного ведомства.

В годы войны в Карелии активно развивалось партизанское движение. К 1943 году на территории республики действовали 18 партизанских отрядов и 6 диверсионных групп общей численностью около 2 тыс. бойцов.

«В период с 1941 по 1944 годы партизанами и подпольщиками было уничтожено 13 тыс. оккупантов, 31 эшелон, 151 мост, 7 самолетов, 11 единиц бронетехники, 34 артиллерийских орудия, 314 единиц автомобильной техники. Символическим отражением этих подвигов станет открываемый сегодня музей Карельского фронта. Гости музея смогут ознакомится с уникальными архивными документами из фондов Центрального архива Минобороны России, историческими образцами вооружения, а также другими музейными коллекциями и предметами», — сказал Андрей Картаполов.

Важную роль в победе на Карельском фронте сыграла 31-я лыжная бригада. Военнослужащие соединения несли службу в трудных условиях Заполярья в рейдах по тылам противника, в длительных маршах по бездорожью. За успешное выполнение боевых задач в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции (7–29 октября 1944 года) бригада награждена орденом Красного Знамени.

В честь открытия Музея Карельского фронта заместитель Министра обороны вручил Боевое знамя 31-й лыжной бригады коллективу музея.

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