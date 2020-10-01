01.10.2020 (01:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали учебные задачи на комплексных тренажерах

На аэродроме Энгельс в Саратовской области военнослужащие дальней авиации отработали учебно-боевые задачи на авиационных комплексных тренажерах, имитирующих основные задачи, выполняемые на стратегическом ракетоносце Ту-160.

Занятия проводились на двух рабочих местах: в классе, оборудованном автоматизированным учебным комплексом, на котором отрабатываются вопросы теоретической подготовки инженерно-технического и летного составов, а также практические действия непосредственно на комплексных авиационных тренажерах.

В ходе занятий отрабатывались действия летного и штурманского составов при неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказах бортовой радиоэлектронной аппаратуры таких, как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

На тренажерах летчики также отработали уничтожение командных пунктов, боевой техники и огневое подавление наступающих сил противника с помощью различных авиационных средств поражения.

Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению боевых задач, получить необходимые навыки и отточить свое профессиональное мастерство.

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