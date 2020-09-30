30.09.2020 (17:16)
Более 100 пунктов отдельного проживания призывников оборудовано в ЦВО
В соединениях и частях Центрального военного округа (ЦВО) для организации осеннего призыва на военную службу подготовлено более 100 пунктов для отдельного проживания молодого пополнения. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.
«Более 100 пунктов отдельного размещения молодого пополнения оборудовано в частях и соединениях ЦВО для граждан, призванных на военную службу осенью текущего года. Каждый пункт размещен в отдельных зданиях и обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Командиры, принимающие молодое пополнение в свои подразделения, будут проживать вместе с призывниками до окончания двухнедельного периода», — сказал генерал-майор Александр Линьков.
Он также добавил, что в первые две недели нахождения в воинских частях призывники пройдут медицинское психологическое обследование и социальное изучение. Для них будет организован трехразовая термометрия. Прием пищи также будет организован отдельно от остальных военнослужащих.
С территории регионов дислокации войск ЦВО в ходе осеннего 2020 года призыва на военную службу будет призвано более 54 тыс. молодых людей.