30.09.2020 (16:55)

В Хабаровске военнослужащие ВВО возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза А.М. Василевского

На набережной реки Амур с участием командования и военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) состоялась торжественная церемония возложения цветов в честь 125-летия со дня рождения Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского.

В ходе мероприятия начальник штаба – первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Евгений Никифоров возложил цветы к памятнику легендарному военачальнику.

По окончании церемонии рота Почетного караула ВВО прошла торжественным маршем перед памятником полководцу.

Справочно:

В годы Великой Отечественной войны Александр Михайлович Василевский в должности начальника Генерального штаба с 1942 по 1945 годы принимал деятельное участие в разработке и осуществлении практически всех крупных операций на советско-германском фронте.

С 20 февраля по 26 апреля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил штурмом города и крепости Кёнигсберг (6–9 апреля 1945 года).

Во второй половине 1945 года являлся главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Известен также тем, что является единственным военачальником Великой Отечественной войны, формально не потерпевшим ни одного поражения.

Дважды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа».

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