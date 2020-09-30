30.09.2020 (16:44)

Около 500 курсантов РВВДКУ прибыли на Кубань для отработки на практике навыков, полученных за время обучения

Сегодня более 500 курсантов выпускного курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), совершив перелет самолетами Ил-76МД на расстояние около 1,5 тыс. километров с аэродрома Дягилево в Рязанской области на аэродром Крымск в Краснодарском крае, прибыли в регион для участия в горно-полевом выходе.

Личный состав училища после приземления на аэродроме Крымск, организовав сбор, проверку оружия и снаряжения, немедленно приступил к отработке первого этапа выхода, в ходе которого им предстоит совершить двухдневный пеший переход в горной местности, протяженностью около 60 километров, в рамках которого не только курсанты, но и их командиры смогут совершенствовать свою маршевую втянутость. Через два дня ожидается их прибытие в базовый лагерь на полигоне Раевский под Новороссийском.

В ходе горно-полевого выхода курсанты РВВДКУ, готовящих офицеров для подразделений Воздушно-десантных войск и специального назначения, получат практику в управлении подчиненными и приданными подразделениями в роли командиров рот и взводов, а также отработают действия в составе штатных подразделений при проведении занятий в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особое внимание будет уделено совершенствованию навыков при управлении подразделениями, огнем штатных и приданных подразделений в различных видах боя, а также ориентирования в горно-лесистой местности, организации взаимодействия и наведения ударов артиллерии и авиации.

Завершится горно-полевой выход с курсантами перелетом в Рязанскую область с последующим десантированием и совершением 60-километрового марш-броска до учебного центра «Сельцы».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице