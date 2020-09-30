30.09.2020 (16:50)

В октябре в девяти регионах РФ пройдут более 10 крупных учений войск ЦВО

Более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В октябре проведем более 10 крупных учений с участием подразделений уровня бригада-полк и около 700 в звене батальон-рота. В ходе учений особое внимание уделим совершенствованию навыков командиров всех степеней по управлению боем мотострелковых и танковых подразделений, ракетных войск и артиллерии, авиации и средств связи и разведки», — заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Также командующий войсками ЦВО отметил, что важнейшим критерием оценки подразделений станет умение военнослужащих применять нестандартные формы и способы ведения боя в динамично меняющейся тактической обстановке, в том числе с учетом опыта вооруженных конфликтов современности.

К мероприятиям контрольной проверки за летний период обучения будут привлечены свыше 50 тыс. военнослужащих из состава более чем 70 соединений и воинских частей ЦВО. Помимо регионов Сибири, Урала и Поволжья, учения в рамках контрольной проверки за летний период обучения пройдут на полигонах Таджикистана и Киргизии.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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