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30.09.2020 (16:35)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии возложили цветы в Сухуми в День независимости республики

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов в Парке Славы в Сухуми, приуроченной ко Дню независимости республики.

Наряду с российскими военнослужащими в церемонии приняло участие руководство Республики Абхазия.

В текущем году в связи с осложнением эпидемиологической ситуации отменены массовые праздничные мероприятия по случаю празднования Дня Победы и Дня независимости. Исключение составили церемонии возложения цветов в Парке Славы в Сухуми. В 18:00 на Набережной Махаджиров в Абхазии (у Колоннады) состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов, артистов и гостей, в том числе военнослужащих российской военной базы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Торжественные церемонии , Абхазия
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