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30.09.2020 (16:09)

В Московском международном Доме музыки состоялся концерт, посвященный военным врачам

Концерт для военных врачей #МыВместе прошел в Московском международном Доме музыки. Этим концертом Международная детская филармония открыла свой третий концертный сезон.

В концертной программе выступили юные яркие российские участники: Ника Ванн (эстрадно-джазовый вокал), Андрей Филонов (фортепиано), Ильяс Невретдинов (труба), Маша Головченко (саксофон, джаз), Полина Молодцова (фортепиано), Анастасия Рассказова (классический саксофон), Андрей Филонов (фортепиано), Ильяс Невретдинов (труба), Дарина Левина (хореография). Своим профессиональным мастерством и глубиной исполнения ребята буквально покорили публику.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Концерты
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