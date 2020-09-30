30.09.2020 (16:17)

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ издан новый учебник по истории и философии науки

Новый учебник «История и философия науки» издан в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В авторский коллектив вошли эксперты кафедры государственного управления и национальной безопасности.

Учебник рассчитан на широкий круг читателей. Ряд разделов подготовлен в соответствии с программой экзамена кандидатского минимума по истории и философии науки, разработанной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и ориентирован на адъюнктов и соискателей ученых степеней кандидата наук, желающих овладеть навыками самостоятельного научного исследования.

Справочно:

Военная академия Генштаба — одно из старейших военных учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства.

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