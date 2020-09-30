30.09.2020 (15:57)

Горячие линии по вопросам призыва в ЦВО начнут работу с 15 октября

С 15 октября в военкоматах 29 субъектов дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО) начнут работу горячие линии по вопросам призыва граждан на военную службу.

Обратившись на горячие линии, молодые люди и их родители смогут получить консультации по вопросам осеннего 2020 года призыва на военную службу, порядка прохождения медицинских комиссий, сбора документов, а также другим интересующим вопросам.

Также будущие защитники Отечества смогут обратиться в электронные приемные командующих видами, родами войск и военными округами через сайт Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, горячая линия будет работать в штабе ЦВО в Екатеринбурге. По вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 (Екб) специалисты организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО готовы ответить на вопросы, касающиеся призыва, в том числе об особенностях работы военных комиссариатов в условиях пандемии по телефону 8 (343) 359-32-72.

С территории регионов дислокации войск ЦВО в ходе осеннего 2020 года призыва на военную службу будет призвано более 54 тыс. молодых людей.

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