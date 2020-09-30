30.09.2020 (15:55)

Всех призывников в ЦВО протестируют на COVID-19 при входе на сборные пункты

Всем молодым людям, направляемым на сборные пункты регионов дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО) в ходе осеннего призыва на военную службу, проведут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Тестирование призывников на COVID-19 будет проходить в отдельном помещении контрольно-пропускных пунктов. Только после получения отрицательного результата молодой человек будет допущен на территорию сборного пункта», — сказал Александр Линьков.

Также он добавил, что доставка на сборный пункт будет осуществляться специально подготовленным транспортом: дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат медицинские маски. Место водителя будет отгорожено от салона защитным экраном.

Всего в ходе осеннего призыва на военную службу военные комиссариаты ЦВО призовут более 54 тыс. человек. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

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