30.09.2020 (15:18)
На Черноморском флоте проходит сбор с молодыми офицерами
В Доме офицеров Черноморского флота в Севастополе проходит сбор с выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны России 2020 года, пополнившими ряды офицеров Черноморского флота.
В сборе, который проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, принимают участие более 300 лейтенантов, распределённых для прохождения службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.
Мероприятие проводится с целью оказания помощи в становлении в должностях недавних выпускников, а также для обучения молодых офицеров методике организации различных мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы.
В ходе сбора лейтенанты ознакомились с существующей на флоте системой обустройства и обеспечения всеми видами положенного довольствия, а также с методическими рекомендациями по вопросам прохождения военной службы, вступления в должность и допуска к самостоятельному управлению подразделениями.