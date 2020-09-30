30.09.2020 (15:18)

На Черноморском флоте проходит сбор с молодыми офицерами

В Доме офицеров Черноморского флота в Севастополе проходит сбор с выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны России 2020 года, пополнившими ряды офицеров Черноморского флота.

В сборе, который проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, принимают участие более 300 лейтенантов, распределённых для прохождения службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.

Мероприятие проводится с целью оказания помощи в становлении в должностях недавних выпускников, а также для обучения молодых офицеров методике организации различных мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы.

В ходе сбора лейтенанты ознакомились с существующей на флоте системой обустройства и обеспечения всеми видами положенного довольствия, а также с методическими рекомендациями по вопросам прохождения военной службы, вступления в должность и допуска к самостоятельному управлению подразделениями.

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