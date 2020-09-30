30.09.2020 (15:16)
Под Калининградом в мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота проведена тренировка по антитеррору
В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в г. Советске Калининградской области, проведена плановая тренировка по противодействию терроризму.
В ходе мероприятия группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану зоны хранения военной техники.
Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускные пункты с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-80.
В тренировке принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано пять единиц военной техники.
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