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30.09.2020 (15:16)

Под Калининградом в мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота проведена тренировка по антитеррору

В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в г. Советске Калининградской области, проведена плановая тренировка по противодействию терроризму.

В ходе мероприятия группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану зоны хранения военной техники.

Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускные пункты с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-80.

В тренировке принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано пять единиц военной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Мотострелковые войска
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