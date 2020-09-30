30.09.2020 (15:11)

На Балтийском флоте расчеты ЗРС С-400 отразили авиаудар условного противника

На Балтийском флоте проведено учение с расчетами дивизиона зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 соединения противовоздушной обороны по отражению удара условного противника с воздуха.

По замыслу учения, дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника. Дивизион ЗРС С-400 немедленно взял цели на сопровождение и уничтожил их в момент вхождения в зону ответственности Балтийского флота. Авиагруппа условного противника была представлена несколькими истребителями Су-27 и вертолётами Ми-8.

Успешно выполнив задачи противовоздушного боя с участием самолётов и вертолётов, условно нарушивших воздушное пространство, расчёты ЗРС С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.

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