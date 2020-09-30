30.09.2020 (14:27)

Саперы ЗВО вывезли из Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

За минувшие сутки военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) вывезли из Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В ходе строительных работ возле грузового терминала аэропорта Пулково были обнаружены две минометные 50-мм мины, в Ломоносовском районе Санкт-Петербурга — одна 80-мм мина, в г. Кировске (Ленинградская область) — один 60-мм артиллерийский снаряд, 70-мм артснаряд, две 80-мм мины, на садовом участке в СНТ «Выборгское» (Кировский р-н, Ленинградская обл.) — десять 50-мм мин.

Все обнаруженные в состоянии сильной коррозии боеприпасы были вывезены с применением специального автотранспорта на полигон для дальнейшего уничтожения.

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