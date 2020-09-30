30.09.2020 (14:23)

Морские пехотинцы Балтийского флота совершили 120-километровый марш на полигон в Калининградской области

Минувшей ночью личный состав одного из подразделений соединения морской пехоты Балтийского флота смешанными колоннами совершил 120-километровый марш на полигон в Калининградской области для подготовки и ведения тактических действий в рамках предстоящего учения.

Передвижение войск осуществлялось различными маршрутами с максимальной скрытностью. Во время марша морские пехотинцы отработали действия по уничтожению диверсионных групп условного противника и преодолению условно заражённых участков местности.

В настоящее время в районе сосредоточения личный состав подразделения проводит оборудование позиций, развертывание пунктов управления, их инженерное оборудование и маскировку.

В рамках предстоящего учения военнослужащие отработают практические действия по ведению маневренной обороны и действиям в наступлении, а также вопросы взаимодействия с подразделениями артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота.

К плановому мероприятию боевой подготовки привлечены более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц техники. Учение продлится до конца недели.

Днем ранее военнослужащие соединения морской пехоты осуществили высадку с десантных кораблей и катеров Балтийского флота на полигон Хмелевка.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице