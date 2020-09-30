30.09.2020 (14:21)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход с военнослужащими мотострелкового батальона

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился полевой выход с военнослужащими мотострелкового батальона.

К мероприятию боевой подготовки привлекались около 350 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной техники.

В течение недели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ личный состав мотострелкового батальона отрабатывал действия на практических занятиях по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил, радиационной, химической и биологической защите, инженерной и технической подготовки. Также были проведены практические занятия по вождению боевых машин в составе батальона.

В завершение полевого выхода мотострелковый батальон совершил марш в пункт постоянной дислокации.

Полевой выход проводился в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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