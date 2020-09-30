30.09.2020 (13:54)

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл тренировку по ПВО в Средиземном море

С расчётами противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров», выполняющего задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, проведена тренировка по отражению средств воздушного нападения условного противника в Средиземном море.

Согласно оперативной обстановке, самолёт условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для нанесения авиаудара управляемыми ракетами.

Условный противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля.

В ходе тренировки корабельный расчёт боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условную цель, а расчёты ПВО при подходе «самолёта» на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблю.

Тренировка по ПВО прошла в соответствии с планом выполнения специальных задач группировкой ВМФ в дальней морской зоне.

Ранее фрегат «Адмирал Макаров» в составе отряда кораблей ЧФ провёл корабельное учение по пополнению боезапаса и запасов продовольствия в море в тёмное время суток.

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