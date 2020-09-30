30.09.2020 (13:48)

Армейский стрелок стал серебряным призером седьмого этапа Кубка России по стендовой стрельбе

В Адыгее продолжаются состязания в рамках седьмого этапа Кубка России по стендовой стрельбе. Очередной соревновательный день принес спортсмену армейского клуба серебряную награду.

Чемпион мира, победитель VII летних Всемирных военных игр прапорщик Александр Землин показал второй результат в олимпийском упражнении «Скит» на седьмом этапе Кубка России по стендовой стрельбе.

Одолеть армейского спортсмена удалось Евгению Коневу, занявшему итоговое первое место. На третью ступень пьедестала почета поднялся Марк Ешчанов.

На старте турнира призер VII летних Всемирных военных игр младший сержант Юлия Савельева и победитель VII летних Всемирных военных игр, победитель Кубка мира прапорщик Максим Кабацкий показали лучшие результаты в трапе.

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