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30.09.2020 (13:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по спортивному ориентированию

В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли состязания по военно-спортивному ориентированию на местности.

Соревнования проходили на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, в которых приняли участие 20 военнослужащих.

В ходе состязаний военнослужащие закрепили навыки быстрого ориентирования на местности, умение определять на топографической карте координаты своего местоположения и объектов условного противника.

На заключительном этапе соревнований участники совершили марш-бросок на 15 километров по пересеченной местности. От военнослужащих требовалось продемонстрировать свои навыки разведки, а именно выявить объекты условного противника и нанести их на карту согласно координатам.

Призёрам соревнований вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Соревнования , Приднестровье
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