30.09.2020 (13:45)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по спортивному ориентированию
В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли состязания по военно-спортивному ориентированию на местности.
Соревнования проходили на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, в которых приняли участие 20 военнослужащих.
В ходе состязаний военнослужащие закрепили навыки быстрого ориентирования на местности, умение определять на топографической карте координаты своего местоположения и объектов условного противника.
На заключительном этапе соревнований участники совершили марш-бросок на 15 километров по пересеченной местности. От военнослужащих требовалось продемонстрировать свои навыки разведки, а именно выявить объекты условного противника и нанести их на карту согласно координатам.
Призёрам соревнований вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.