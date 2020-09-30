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30.09.2020 (13:22)

В Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге стартовала тематическая неделя иммунизации

Сегодня в Военно-медицинском музее Минобороны России в Санкт-Петербурге стартовала тематическая неделя иммунизации, посвящённая проведению вакцинирования.

В рамках недели сотрудники музея представят выставку «Прививки спасают мир», уникальные агитационные плакаты по иммунизации из фондов музея времен Российской империи и Советского Союза, брошюру 1954 года «Прививки и их значение в борьбе с заразными болезнями» и другие редкие издания, видеоролики Всемирной организации здравоохранения об иммунизации и проведут лекции об иммунизации. Неделя завершится 4 октября.

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Медицина , Музеи
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