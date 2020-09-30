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30.09.2020 (13:01)

Военкоматы ЦВО в Приволжском федеральном округе отчитались о готовности к осеннему призыву

Военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО), расположенные в 13 регионах Приволжского федерального округа, отчитались о готовности к приему и отправке в войска новобранцев в ходе осеннего призыва, который стартует 1 октября.

Для бесперебойной работы призывных комиссий в условиях коронавирусной инфекции заранее заготовлен необходимый запас медицинских масок, перчаток и бахил. Для соблюдения социальной дистанции пропускная способность военкоматов составит не более 40 человек в день (4 потока по 10 человек). При этом в повестке будет указываться точное время прибытия. На входе в здания военкоматов будет проводиться термометрия. Помещения военкоматов три раза в день будут обрабатываться дезинфицирующим раствором и лампами для кварцевания.

Кроме того, спецобработке подвергнутся и личные дела призывников перед передачей их в закрытом кейсе на сборные пункты регионов, а также транспорт для перевозки молодого пополнения.

Перед началом призыва в каждом регионе состоялся инструкторско-методический сбор с военными комиссарами и начальниками отделов подготовки и призыва граждан на военную службу. В данном мероприятии приняли участие представители региональных отделений ДОСААФ России, правозащитных и общественных организаций.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призыв , Центральный военный округ , Медицина , Безопасность
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