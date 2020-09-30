Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.09.2020 (12:58)

Военкоматы ЦВО отправят более 54 тыс. призывников к местам несения службы осенью 2020 года

Военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе осеннего призыва отправят для прохождения службы более 54 тыс. новобранцев. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«В ходе осеннего 2020 года призыва на военную службу из регионов дислокации войск ЦВО будет призвано свыше 54 тыс. человек. Военную службу новобранцы будут проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву», — сказал генерал-майор Александр Линьков.

Он также добавил, что для доставки молодого пополнения к местам прохождения службы будет задействовано 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие специальную санитарную обработку. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Впервые истребители-бомбардировщики Су-34 ЦВО выполнили ночной полет в стратосферу
Военный комиссар Новосибирской области вручил военнослужащему государственную награду
Ветераны-мотострелки в канун Дня Сухопутных войск прокатились на современных БТР-82А и провели учебный бой под Екатеринбургом
Войска РЭБ ЦВО предотвратили диверсию на "С-400" на учении под Саратовом

Метки:
Призыв , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false