30.09.2020 (12:58)

Военкоматы ЦВО отправят более 54 тыс. призывников к местам несения службы осенью 2020 года

Военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе осеннего призыва отправят для прохождения службы более 54 тыс. новобранцев. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«В ходе осеннего 2020 года призыва на военную службу из регионов дислокации войск ЦВО будет призвано свыше 54 тыс. человек. Военную службу новобранцы будут проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву», — сказал генерал-майор Александр Линьков.

Он также добавил, что для доставки молодого пополнения к местам прохождения службы будет задействовано 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие специальную санитарную обработку. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

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