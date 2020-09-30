30.09.2020 (12:45)

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятник Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину

На территории российской авиабазы Хмеймим в день пятилетия с начала военной операции России по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок командующий группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко открыл памятник Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину.

В торжественной церемонии открытия и освящения памятника приняли участие вдова полковника Хабибуллина и его сын, помощник командующего группировкой ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоиерей Николай, военнослужащие авиабазы Хмеймим и представители Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Памятник высотой около трех метров представляет собой бюст Героя России полковника Ряфагатя Хабибуллина, помещенный на постамент в виде колонны.

«8 июля 2016 года при выполнении боевого задания в провинции Хомс недалеко от Пальмиры героически погиб экипаж вертолета полковника Хабибуллина. Всю свою жизнь полковник Хабибуллин был на передовых рубежах нашей Родины. Сотни раз поднимал свой вертолет, выполняя боевые задачи в военных конфликтах последних десятилетий, проявляя мужество, самоотверженность и высочайший профессионализм. Но в тот день судьба уготовила большую трагедию замечательному летчику, патриоту своей страны. Он как солдат погиб в бою. Мы помним и чтим память обо всех погибших здесь на сирийской земле. Сегодня с нами жена полковника Хабибуллина — Рамиля Мясумовна, которая прибыла на сирийскую землю почтить память и открыть памятник мужу, отцу, замечательному нашему боевому товарищу в тех местах, где он воевал и совершил свой последний полет. Именно поэтому нашим долгом является увековечивание подвига российского офицера на территории авиабазы Хмеймим», — заявил командующий группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

Командующий также отметил, что «пять лет назад по просьбе законного правительства Сирии военно-политическим руководством России было принято решение об оказании военной помощи Сирийской Арабской Республике в борьбе с международным терроризмом. Историческая необходимость развертывания группировки российского контингента была обусловлена критическим положением, сложившемся на территории Сирии. Весь мир ждал кровавой развязки исчезновения сирийского государства, но верная своему союзническому долгу Россия направила своих лучших военнослужащих, которые совместно с сирийской армией нанесли поражение международным террористическим организациям и их спонсорам».

«За пять лет боевых действий сирийские правительственные войска, при поддержке Воздушно-космических сил России освободили большую часть территории страны, принесли мир на многострадальную землю. Авиацией группировки войск выполнено более 44 тыс. боевых вылетов, в результате которых уничтожено более 121 тыс. объектов террористов, почти 10,5 тыс. единиц техники и свыше 130 тыс. боевиков. Силами инженерных подразделений российских Вооруженных Сил были разминированы более 20 тыс. зданий, свыше 1,5 тыс. километров автомобильных дорог, обезврежены почти 144 тыс. взрывоопасных предметов. Российские военнослужащие принимают активное участие в восстановлении мирной жизни и инфраструктуры страны. Проведено более 2,5 тыс. гуманитарных акций. За этими сухими цифрами стоят самоотверженность и героизм наших военнослужащих, их мужество, воля к победе и вера в правоту своего дела. Но, к сожалению, на войне не обходится без потерь. В ходе выполнения боевых задач погибли наши товарищи, выполняя свой воинский долг, защищая сирийский народ. Мы помним их имена», — добавил генерал-лейтенант Александр Чайко.

В заключение командующий поздравил всех военнослужащих с днем образования группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии и вручил ведомственные награды.

После официальной части торжественного мероприятия все военнослужащие возложили цветы к новому памятнику героя-летчика и недавно открытому памятнику погибшим медсестрам при выполнении воинского долга в Алеппо.

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