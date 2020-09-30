Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.09.2020 (12:36)

Впервые истребители-бомбардировщики Су-34 ЦВО выполнили ночной полет в стратосферу

Впервые экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, выполнили ночной полет в нижний слой стратосферы и на сверхзвуковой скорости уничтожили условного противника.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили полеты с набором высоты около 15 км в нижний слой стратосферы. При наборе сверхзвуковой скорости отработали перехват и уничтожение условного противника. Для усложнения учебно-боевого задания экипажи действовали самостоятельно, без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военный комиссар Новосибирской области вручил военнослужащему государственную награду
Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР отработали задачи по выходу из-под ракетного удара условного противника под Волгоградом
Ветераны-мотострелки в канун Дня Сухопутных войск прокатились на современных БТР-82А и провели учебный бой под Екатеринбургом
Войска РЭБ ЦВО предотвратили диверсию на "С-400" на учении под Саратовом

Метки:
Центральный военный округ , ВВС , Истребительная авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false