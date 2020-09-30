30.09.2020 (12:36)

Впервые истребители-бомбардировщики Су-34 ЦВО выполнили ночной полет в стратосферу

Впервые экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, выполнили ночной полет в нижний слой стратосферы и на сверхзвуковой скорости уничтожили условного противника.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили полеты с набором высоты около 15 км в нижний слой стратосферы. При наборе сверхзвуковой скорости отработали перехват и уничтожение условного противника. Для усложнения учебно-боевого задания экипажи действовали самостоятельно, без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.

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