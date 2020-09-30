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30.09.2020 (12:12)

Военный комиссар Новосибирской области вручил военнослужащему государственную награду

Военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев в преддверии Дня Сухопутных войск вручил медаль Суворова рядовому Дмитрию Нарижных.

Военнослужащий удостоен государственной награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе.

Торжественная церемония состоялась в военном комиссариате Новосибирской области. Полковник Евгений Кудрявцев поздравил военнослужащего с высокой наградой, пожелал здоровья и удачи.

Медалью Суворова награждаются военнослужащие за проявленные при защите страны и её государственных интересов личное мужество и отвагу, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Награждения
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