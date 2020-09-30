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30.09.2020 (12:00)

В Военной научной библиотеке Генерального штаба ВС РФ проходит книжная выставка, посвященная Дню Сухопутных войск

В Военной научной библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации работает книжная выставка, посвященная Дню Сухопутных войск, который ежегодно отмечается 1 октября.

История праздника началась 470 лет назад, когда в первый день октября 1550 года произошло важнейшее событие в российской военной истории — был издан Указ (Приговор) царя всея Руси Ивана Грозного о создании первого постоянного войска — стрелецких полков. Тем самым было заложено начало формирования регулярной армии России.

Но решающий вклад в создание и совершенствование Сухопутных войск России внес Петр I. Его Указ «О приеме в службу солдат из вольных людей», объявленный 8 ноября 1699 года, положил начало рекрутской системы комплектования, что по существу означало формирование новой армии.

Центральное место на выставке занимает литература, рассказывающая о важнейших этапах развития Сухопутных войск, их реформировании, способах комплектования, организации и вооружения войск, а также системе подготовки военных кадров.

На выставке также представлены копии различных архивных документов, свидетельства современников, позволяющие взглянуть на преобразования в Сухопутных войсках Российской империи.

Дается подробная информация о солдатском обмундировании, описываются повседневная служба в гарнизонах, смотры, маневры, торжественные церемонии с участием войск.

Учитывая, что вплоть до конца 1917 года Сухопутные войска России состояли в основном из пехоты (инфантерии), кавалерии и артиллерии, на выставке широко представлена литература, посвященная истории создания и развития этих родов Вооруженных Сил.

Выставка сопровождается зрелищными видеокадрами, показывающими силу и мощь Сухопутных войск России в настоящее время.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Генеральный штаб , Сухопутные войска
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