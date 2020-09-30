30.09.2020 (11:46)
Первые подразделения ЮВО вернулись в Ставрополь после масштабного СКШУ «Кавказ-2020»
Первые подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, вернулись в Ставрополь после успешно проведённого стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».
Военнослужащие подразделения связи на колесной технике совершили марш свыше 900 км, прибыли в пункт постоянной дислокации, где займутся обслуживанием вооружения, военной техники и подготовкой к новому учебному периоду.
По прибытии командование части организовало торжественную встречу участников учения с выступлением артистов гарнизонного ансамбля, военного оркестра и детской художественной самодеятельности.
На пути следования колонны отрабатывались вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения марша.
В ходе учения были оценены действия командного состава соединений по планированию и проведению наступательных и оборонительных действий подчиненных подразделений в условиях пустынной местности, управлению силами и средствами с применением современных автоматизированных систем и средств связи.
В учении на полигоне Ашулук были задействованы автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5, телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут-2УС», благодаря которому была установлена устойчивая радиосвязь на передающие радиостанции, станции связи средней мощности Р-160-05, выполняющие роль ретрансляторов, цифровой комплекс связи, который был использован для создания закрытых каналов, а также для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.
В общей сложности в учении приняли участие более 8 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники общевойскового объединения.