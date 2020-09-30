30.09.2020 (11:12)

В новом здании Северо-Кавказского СВУ состоялось торжественное принятие клятвенного обещания суворовцами-первокурсниками

В Северной Осетии в новом здании Северо-Кавказского суворовского военного училища (СВУ) состоялось торжественное принятие Клятвенного обещания первокурсниками.

Всего к торжественной клятве были приведены 129 воспитанников. Право вручить символический погон было предоставлено суворовцу выпускного курса младшему вице-сержанту Станиславу Бутову. Принял символ суворовского братства первокурсник Эмир Алборов.

Торжественная церемония прошла на территории нового современного комплекса зданий училища, который был построен с нуля менее чем за год. Мероприятие началось с прохода знамённой группы и вноса Государственного флага Российской Федерации и Знамени училища. После принятия клятвы каждый воспитанник получил удостоверение суворовца и погоны.

Напутственные слова произнес начальник училища Руслан Тавитов: «Суворовец — это высокое звание, дается оно один раз и на всю жизнь. Сегодня вы присоединились к прославленному суворовскому братству — это и почетно, и ответственно. Вам предстоит пронести достойно звание суворовца сквозь годы и испытания, хранить верность алым погонам, дорожить суворовским братством, приумножать авторитет суворовца Северо-Кавказского СВУ, остаться верным воинской славе и достойными продолжателями славных дел наших отцов и дедов, стать надежными защитниками Родины, дорожить честью и славой Отечества».

После ритуала посвящения в суворовцы личный состав училища по традиции прошел торжественным маршем.

Справочно:

В этом году воспитанники Северо-Кавказского СВУ приступили к обучению в новых классах, оборудованных современными учебными техническими средствами. На территории училища завершено строительство учебного и спального корпусов, спортивного комплекса, медицинского пункта и других объектов инфраструктуры.

Северо-Кавказское СВУ воссоздано в 2014 году на базе кадетской школы-интерната «Владикавказский кадетский корпус» по инициативе Министра обороны Российской Федерации и Правительства Республики Северная Осетия-Алания. Решением Правительства РФ о передаче кадетской школы-интерната в ведение Минобороны и возвращения статуса СВУ была восстановлена историческая справедливость в отношении старейшего учебного заведения, история которого исчисляется с 1943 года.

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